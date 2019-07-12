Китайские акции в плюсе; в фокусе - экономические данные

Китайские акции закрылись ростом в пятницу в преддверии выхода новой порции экономических данных, а также следуя за ростом Уолл-стрит, накануне обновившей рекордные максимумы на фоне надежд на сокращение процентной ставки в США.

При этом основные индексы Китая снизились по итогам недели.

Индекс “голубых фишек” CSI300 в пятницу вырос на 0,6% до 3.808,73 пункта, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite набрал 0,4% до 2.930,55 пункта.

Беспокойство по поводу торговой войны США и Китая усилилось после того, как американский президент Дональд Трамп сказал в четверг, что Китай не выполняет данных им обещаний о закупке сельскохозяйственной продукции у американских фермеров.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в четверг вновь указал на вероятное снижение ставки на заседании в июле на фоне замедления деловых инвестиций из-за торговых споров и ослабления глобального роста.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 0,85%, потребительский сектор - на 0,83%, сектор недвижимости - на 0,65%, а сектор здравоохранения - на 0,35%.

К 13.31 юань торговался на уровне 6,8798 за доллар по сравнению с предыдущим закрытием на отметке 6,874.

Акции Гонконга почти не изменились по итогам торгов пятницы. Индекс Hang Seng набрал 0,1% до 28.471,62 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises закрылся без изменений на отметке 10.788,34 пункта.