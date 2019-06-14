Европейские акции снижаются из-за техсектора

Европейские фондовые рынки снижаются в пятницу из-за падения техсектора после того, как американский производитель чипов Broadcom предупредил об обширном замедлении спроса на фоне торговой напряженности и санкций США против китайской компании Huawei Technologies.

Разочаровывающие промышленные данные из Китая также оказали давление на настроения инвесторов вскоре после открытия рынков. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,46% к 12:13, а чувствительный к торговле немецкий DAX потерял 0,6%.

Один из крупнейших американских производителей полупроводников Broadcom понизил прогноз годовой выручки, указав на замедление спроса на рынке чипов на фоне усиливающейся торговой войны США и Китая.

Акции европейских производителей полупроводников Infineon, AMS, STMicroelectronics и Dialog Semiconductor упали на 3,0-7,5%.

“Теперь крупная компания выходит и говорит, что влияние торговой войны и последствия (санкций против) Huawei явно воздействуют на конечный спрос, и это давит на настроения”, - сказал Марк Тейлор из Mirabaud Securities в Лондоне.