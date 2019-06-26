Последнее обновление: 26.06.2019 13:00

ФРС ослабила ожидания резкого снижения ставок

Чиновники Федрезерва во вторник ослабили ожидания рынка относительно агрессивного снижения ставок на половину процентного пункта уже на июльском заседании, отмахнувшись от давления со стороны президента США Дональда Трампа, призывающего к сокращению стоимости заимствований.

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник подчеркнул независимость центрального банка от президента США, который настаивает на агрессивном снижении ставок.

“ФРС защищена от краткосрочного политического давления”, - сказал Пауэлл.

Однако глава регулятора также сказал, что в настоящее время он и его коллеги думают над тем, необходимо ли снижение ставок из-за неопределенности вокруг тарифов США, конфликтов Вашингтона с торговыми партнерами и слабой инфляции.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард во вторник сказал, что не считает состояние экономики США достаточно тяжелым, чтобы оправдать снижение ставок на половину процентного пункта на следующем заседании в июле, несмотря на то, что настаивал на сокращении стоимости заимствований на прошлой неделе.

“Я считаю, что снижение на 50 базисных пунктов будет чрезмерным”, - сказал Буллард в интервью Bloomberg Television.

“Я не думаю, что ситуация действительно требует этого, но я был бы готов на (снижение на) 25 (базисных пунктов)”.

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сообщил, что риск рецессии в США существует, но в ответ на вопрос, может ли потребоваться снижение ставки в этом году, сказал: “Я не знаю”.

Американские фондовые индексы снизились после комментариев Пауэлла, в то время как доходность госбондов США выросла. Индекс доллара немного вырос к корзине из шести основных валют.

Хотя сообщение Пауэлла ослабило ожидания о снижении ставок на половину процентного пункта в июле, инвесторы продолжают ждать сокращения стоимости заимствований как минимум на четверть процентного пункта.

Следующее заседание ФРС состоится 30-31 июля.

До этого чиновники будут внимательно следить за данными о ВВП и о занятости в США, а также за саммитом G20 в японской Осаке, где Трамп, как ожидается, проведет личные встречи по крайней мере с восемью мировыми лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Пауэлл сказал, что, хотя сами тарифы пока не нанесли катастрофического ущерба экономике США, и ее перспективы роста все еще сильны, торговая напряженность может ударить по рынкам и деловой уверенности в будущем.

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