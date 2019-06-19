Уолл-стрит закрылась возле рекордной отметки на фоне растущего торгового оптимизма

Американский рынок акций закрылся повышением во вторник, при этом индекс S&P 500 приблизился к историческому максимуму после того, как США заявили о намерении возобновить торговые переговоры с Китаем, улучшив настроения инвесторов наряду с их растущей уверенностью в том, что ФРС снизит процентные ставки в этом году.

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в июне и что торговые переговоры между двумя странами возобновятся после паузы.

Слова Трампа подтолкнули чувствительный к торговле промышленный сектор вверх на 1,9%, в то время как технологический сектор набрал 1,7%.

Лидером техсектора стали акции производителей полупроводников, получающих существенную часть доходов от торговли с Китаем. Индекс Philadelphia Semiconductor index набрал 4,3%.

Акции Apple Inc, Amazon.com Inc и Microsoft Corp повысились от 0,8% до 2,4%.

Торговая война между США и Китаем, а также ее влияние на рост экономики, заставляют инвесторов все больше надеяться на снижение ставок Федрезервом США.

Федеральный комитет по открытым рынкам обнародует итоги двухдневного заседания и экономические прогнозы в 21.00 МСК в среду. Вскоре после этого состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones вырос во вторник на 1,35% до 26.465,54 пункта, S&P 500 - на 0,97% до 2.917,75 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,39% до 7.953,88 пункта.