Индекс S&P 500 достиг рекордного пика благодаря подъему техсектора

Американские акции выросли в понедельник благодаря подъему техсектора на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и смягчение ограничений в отношении китайской Huawei.

Несмотря на последние события в торговых переговорах, трейдеры все еще ждут, что следующим шагом ФРС станет снижение ставки как минимум на четверть процентного пункта на заседании 30-31 июля.

Индексу S&P 500 удалось завершить торги понедельника на рекордном максимуме после того, как США и Китай в субботу договорились возобновить торговые переговоры, а американский лидер Дональд Трамп предложил пойти на уступки, в том числе пока не вводить новые тарифы и смягчить ограничения в отношении технологической компании Huawei, чтобы ослабить напряженность с Пекином.

Акции технологических компаний подскочили на 1,45%, при этом бумаги Apple Inc подорожали на 1,83%.

Индекс Philadelphia Semiconductor index, отслеживающий динамику бумаг производителей полупроводников, получающих значительную долю выручки в Китае, закрылся подъемом на 2,65%, а в ходе сессии рос на 5%. Бумаги поставщика Huawei Micron Technology Inc прибавили 3,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% до 26.717,43 пункта, S&P 500 - на 0,77% до 2.964,33 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,06% до 8.091,16 пункта.

Акции Wynn Resorts Ltd подскочили на 5,9%, максимально среди компонентов индекса S&P, на фоне превысивших прогнозы данных о росте выручки казино в Макао. Бумаги конкурентов фирмы, Melco Resorts & Entertainment Ltd и Las Vegas Sands Corp, также подорожали.

Акции Coty Inc упали на 13,5%, максимально среди компонентов S&P, после того как компания сообщила, что проведет реструктуризацию и отразит в балансе списание в размере около $3 миллиардов.