Nasdaq вырос благодаря акциям техкомпаний, S&P 500 снизился

Индекс S&P 500 закрылся в минусе в среду, поскольку рост техсектора был компенсирован падением акций сектора здравоохранения, а инвесторы анализировали противоречивые сообщения по поводу заключения сделки, которая может положить конец торговой войне между США и Китаем.

Nasdaq вырос благодаря акциям техкомпаний, в то время как Dow Jones снизился.

В течение сессии рынок так и не смог определиться с направлением движения, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в Японии.

При этом рынок взбодрился после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью телеканалу CNBC, что Вашингтон и Пекин были близки к заключению торгового соглашения: “Мы преодолели путь к этому (соглашению) примерно на 90%”.

Трамп в среду не исключил возможности того, что он и Си заключат сделку на саммите G20 в Японии в выходные и смогут предотвратить введение новых пошлин. Если сделать это не удастся, дополнительные тарифы могут составить 10%, а не 25%, сказал Трамп.

Индекс Dow Jones упал в среду на 0,04% до 26.536,82 пункта, S&P 500 потерял 0,12% до 2.913,78 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 0,32% до 7.909,97 пункта.

Рост цен на нефть подтолкнул вверх энергосектор. Энергетические и технологические компании показали самый большой рост среди 11 основных секторов S&P 500.

Ралли техсектора возглавили производители чипов. Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 3,2% после того, как Micron Technology Inc отчиталась о превысивших ожидания результатах, указав на восстановления спроса на чипы. Акции Micron подскочили на 13,3%.