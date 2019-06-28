Индекс S&P 500 вырос на фоне оптимизма в преддверии саммита G20

Индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг закрылись в плюсе на фоне масштабного ралли в преддверии начала саммита G20 в Осаке, от которого инвесторы ждут прогресса в затяжном торговом споре между США и Китаем.

S&P 500 прервал четырехдневное снижение, закрывшись в 1% от исторического максимума, достигнутого неделю назад.

Индекс Dow немного снизился из-за падения акций Boeing Co.

Dow завершил торги снижением на 10,24 пункта, или 0,04%, до 26.526,58 пункта, S&P 500 вырос на 11,14 пункта, или 0,38%, до 2.924,92 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 57,79 пункта, или 0,73%, и закрылся на отметке 7.967,76 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 все, кроме энергетического, завершили сессию ростом.

Акции производителей чипов, связанных с Китаем и уязвимых к влиянию тарифов, также закончили сессию ростом. Отслеживающий динамику сектора индекс Philadelphia Semiconductor index вырос на 1,5%.

Акции Boeing Co потеряли 2,9%, после того как Рейтер сообщил, что Федеральное управление гражданской авиации США выявило новый дефект в самолетах 737 MAX.