Акции приблизились к рекордной отметке, поскольку ФРС смягчила опасения инвесторов

Индекс S&P 500 приблизился к историческому максимуму в среду после того, как Федеральный резерв США сигнализировал потенциальное снижение процентной ставки позже в этом году, обнадеживая инвесторов, которые волновались, что торговая война США и Китая может замедлить экономический рост.

ФРС сообщила, что “будет действовать, как необходимо для поддержания” расширения экономики и отказалась от формулировки о том, что “будет терпеливой” в вопросе корректировки ставок.

Федеральная резервная система сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качестве ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Эта новость подтолкнула S&P 500 и Dow Jones Industrial Average вверх, индексы находились меньше чем в 1% от рекордного максимума закрытия с конца апреля.

S&P 500 вырос на 6% в июне.

Финансовый и банковский сектора потеряли 0,2%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,15%, закрывшись на отметке 26.504,27 пункта, S&P 500 набрал 0,30% до 2.926,44 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,42% до 7.987,32 пункта.

Акции Adobe Inc подпрыгнули на 5,2% после того, как компания, производящая программное обеспечение, отчиталась о квартальной выручке и прибыли, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Сектор здравоохранения поднялся на 1% благодаря росту акций UnitedHealth Group Inc, Pfizer Inc и Allergan Plc.