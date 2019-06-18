Последнее обновление: 18.06.2019 13:04

Уолл-стрит выросла в ожидании ключевого заседания ФРС

Уолл-стрит выросла в понедельник при поддержке Facebook, Amazon и Apple, а также на фоне ожиданий ключевого заседания Федеральной резервной системы, которое, скорее всего, заложит основу для снижения процентных ставок позднее в этом году.

Ожидается, что по итогам двухдневного заседания, которое начнется во вторник, центральный банк США оставит стоимость заимствований без изменений, но заявление регулятора может позволить оценить воздействие торговой войны между США и Китаем, призывов президента Дональда Трампа к снижению ставок и более слабых экономических данных.

Ожидания снижения ставки в этом году усилили данные индекса делового климата ФРБ Нью-Йорка, указавшие на рекордное падение показателя в июне до минимума более чем двух с половиной лет.

Индекс Dow Jones вырос на 0,09% до 26.112,53 пункта, S&P 500 также поднялся на 0,09% до 2.889,67 пункта, а Nasdaq - на 0,62% до 7.845,02.

Акции Array Biopharma Inc ARRY.O подскочили на 57% после того, как Pfizer Inc сообщила, что купит биофармкомпанию за $10,64 миллиарда деньгами, расширив свой портфель препаратов для лечения рака. Акции Pfizer почти не изменились.

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