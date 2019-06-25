S&P 500 упал из-за сектора здравоохранения, инвесторы ждут саммит G20

Индекс S&P 500 снизился в понедельник, поскольку падение сектора здравоохранения перевесило подъем техсектора, в то время как инвесторы ждали встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Индекс Nasdaq также снизился, однако чувствительные к пошлинам акции промышленных компаний во главе с Boeing Co толкнули вверх индекс Dow Jones.

Хотя S&P 500 закончил сессию на отрицательной территории, он продолжает находиться вблизи исторического пика, достигнутого в прошлый четверг, когда рынки отреагировали на миролюбивую риторику Федеральной резервной системы США.

Индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,03% до 26.727,54 пункта, S&P 500 снизился на 0,17% до 2.945,35 пункта, а Nasdaq Composite упал на 0,32% до 8.005,70 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 снизились. Самые больше потери в процентном отношении понес энергетический сектор в связи с падением цен на нефть.

Акции FedEx Corp снизились на 2,7% на фоне ситуации с возвратом посылки с телефоном Huawei, усилившей недовольство Китая по поводу методов работы компании.

Акции Caesars Entertainment Corp подскочили на 14,5%после новостей о покупке оператора казино конкурентом Eldorado Resorts Inc за $8,5 миллиарда. При этом акции Eldorado Resorts Inc упали на 10,6%.

Акции United Technologies Corp подорожали на 1,1% после того, как аналитики Cowen & Co повысили их рейтинг.