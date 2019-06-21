Эйфория после заседания ФРС подтолкнула S&P 500 к рекордной отметке

Индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в четверг, поскольку настроения рынка были подогреты ожиданиями, что Федеральный резерв снизит процентные ставки уже в июле, чтобы избежать замедления роста экономики из-за торговой войны США и Китая.

Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост после того, как ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, подведя итоги двухдневного заседания комитета, но дала понять, что “будет действовать, как необходимо для поддержания” расширения экономики.

Индекс S&P 500, который вырос в июне уже на 7%, закрылся на рекордном уровне.

“ФРС всегда было трудно оправдывать высокие ожидания рынка. Несмотря на то, что планка была установлена высоко, похоже, регуляторы легко ее преодолели”, - сказал Крейг Эрлам, аналитик Oanda в Лондоне.

Энергосектор подскочил на 2,21%, продемонстрировав самый большой рост среди 11 основных секторов S&P, поскольку цены на нефть выросли больше 5% из-за возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран сбил американский военный беспилотник.

Индекс Dow Jones вырос в четверг на 0,94% до 26.753,17 пункта, S&P 500 - на 0,95% до 2.954,18 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,8% до 8.051,34 пункта.

Бумаги Apple поднялись на 0,8% и приблизились к отметке в $200 за акцию впервые с начала мая.

Акции Slack Technologies Inc, быстрорастущего корпоративного мессенджера, взлетели почти на 50% во время дебюта компании на публичных торгах, что позволило оценить компанию в более чем $25 миллиардов.

Техсектор вырос на 1,43% во главе с Oracle Corp, акции которой подпрыгнули на 8,2%.