Уолл-стрит снизилась из-за ослабления надежд на снижение ставок

Американские акции упали во вторник, поскольку опасения о торговле и разочаровывающие экономические данные вынудили трейдеров занять выжидательную позицию, в то время как глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул независимость регулятора от президента США Дональда Трампа, призывающего снизить процентные ставки.

Все три основных фондовых индекса закрыли волатильную сессию на отрицательной территории после комментариев главы Пауэлла о том, что ФРС пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок.

Ранее глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал в интервью агентству Bloomberg, что, по его мнению, ФРС не нужно снижать ставки на половину процентного пункта на следующем заседании в конце июля.

На прошлой неделе Буллард сказал, что разошелся во мнениях с большинством коллег на заседании Федерального комитета по открытым рынкам, поскольку считает, что слабая инфляция и неопределенность относительно перспектив экономического роста оправдывают снижение процентной ставки.

Опасения вокруг торговли усилились после сообщения о том, что Трампа “устроит любой исход” переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече во время саммита G20 в Японии, который стартует в пятницу.

Данные о продажах новых домов и потребительском доверии в США, опубликованные во вторник, не оправдали ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,67% до 26.548,22 пункта, S&P 500 - 0,95% до 2.917,38 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,51% до 7.884,72 пункта.

Фармкомпания AbbVie Inc сообщила во вторник, что купит производителя Botox Allergan Plc примерно за $63 миллиарда. Акции AbbVie упали на 16,3%, в то время как бумаги Allergan подскочили на 25,4%.

Из 11 основных секторов S&P 500 десять завершили торги в минусе, сильнее всего снизились техсектор и сектор коммуникационных услуг. Акции банков снизились на 0,6%, после того как доходность госбондов США опустилась ниже 2-процентного уровня.