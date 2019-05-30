Доллар стабилен к основным валютам

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует малоподвижную динамику по отношению к корзине основных валют, австралийский доллар уверенно растет, несмотря на слабые статистические данные. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых

По состоянию на 9:18 евро стоил $1,1132 по сравнению с $1,1131 на закрытие торгов в среду.

В паре с японской нацвалютой евро подорожал до 122,10 иены против 121,99 иены накануне.

За доллар на то же время давали 109,60 иены по сравнению со 109,59 иены по итогам предыдущих торгов.

Австралийский доллар дорожает к доллару США на 0,2% и торгуется на уровне $0,6932 против $0,6917 днем ранее.

Трейдеры не отреагировали на данные о капитальных затратах в частном секторе Австралии, которые не оправдали ожиданий.

Показатель CAPEX в частном секторе Австралии в первом квартале упал на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4%.

Китайский юань торгуется к доллару на уровне 6,9107 юаня по сравнению с 6,9144 юаня по итогам предыдущих торгов.

В центре внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая, который набирает обороты.

Фунт стерлингов торгуется к доллару на уровне $1,2632 по сравнению с $1,2626 на закрытие торгов в среду.

Председатель Европейского совета Дональд Туск обозначил жесткую позицию с европейской стороны по перспективе переговоров о Brexit, пишет Saxo Bank.

Д.Туск сказал, что обсуждать можно только "политическую декларацию", а не вариант соглашения, предложенный британским премьер-министром Терезой Мэй.