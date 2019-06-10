Европейские акции растут благодаря сделке США и Мексики

Европейские акции выросли в понедельник, поскольку хорошие данные о китайском экспорте и достижение соглашения между Соединенными Штатами и Мексикой несколько ослабили опасения инвесторов, связанные с влиянием агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа.

Помощь европейскому автомобильному сектору оказали признаки того, что Fiat Chrysler Automobiles NV и Renault SA ищут способы возродить неудавшийся план слияния и добиться одобрения сделки японским партнером Renault по альянсу Nissan Motor.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,14% к 13:39, а британский FTSE 100 поднялся на 0,43%. Однако объемы торгов были низкими: рынки Германии, Швейцарии, Австрии и большинства скандинавских стран закрыты в понедельник из-за празднования Дня Святого Духа.

Акции чувствительных к тарифам автопроизводителей и их поставщиков выросли на 0,59% после сообщения о том, что сделка между США и Мексикой предотвратила введение 5-процентных тарифов на все мексиканские товары, которые должны были вступить в силу в понедельник, если Мексика не пообещает больше содействовать сокращению количества мигрантов, прибывающих на южную границу США.

Бумаги Fiat Chrysler выросли на 3%, а акции Renault поднялись на 1%.

Акции Thomas Cook выросли на 14,93% после сообщения о том, что гонконгская компания Fosun Tourism ведет переговоры о покупке туристического бизнеса британской группы, которой грозит разделение после выпуска трех предупреждений о прибыли за последний год.