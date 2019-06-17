Неделя на Уолл-стрит: Заседание ФРС в центре внимания на фоне ожиданий снижения ставки

Заседание Федерального комитета по открытым рынкам на этой неделе станет ключевым событием для Уолл-стрит, при этом акции могут подвергнуться распродаже в случае, если ФРС не займет еще более миролюбивую позицию после того, как чиновники регулятора в последние недели усилили ожидания снижения ключевой ставки.

Индекс S&P 500 вырос более чем на 5% в этом месяце, поскольку слабые экономические данные в сочетании с комментариями руководства ФРС повысили ожидания, что регулятор снизит ставки к концу года и по меньшей мере сигнализирует, что склоняется к этому, на заседании 18-19 июня.

В мае S&P снизился почти на 7%, в основном из-за опасений инвесторов об усилении торговых войн, замедляющих экономику и создающих риск рецессии.

Ожидания снижения ставки были подкреплены комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, который 4 июня сказал, что центробанк будет “надлежащим образом” реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями, а также слабой трудовой статистикой за май.

“Теперь Пауэлл по сути загнан в угол, и ему действительно придется действовать осторожно, потому что есть определенные рыночные ожидания, поскольку он сказал, что будет реагировать надлежащим образом”, - сказал Арт Хоган, главный стратег рынка в National Securities в Нью-Йорке.

Многие инвесторы также ждут саммита G20 в конце июня в надежде увидеть более четкие сигналы, которые обозначат направление торговых переговоров между США и Китаем и дадут ФРС более ясное представление о том, следует ли принимать меры в отношении ставок на июльском заседании. Согласно данным FedWatch от CME, трейдеры видят 88,4-процентную вероятность снижения ставки по крайней мере на четверть процентного пункта в июле.

Экономические данные на прошлой неделе были смешанными: розничные продажи превысили ожидания и прервали череду слабых показателей, включая отчет о занятости и данные об инфляции в виде потребительских и производственных цен за май, которые могут повлиять на базовый индекс потребительских расходов - предпочтительный показатель инфляции для ФРС.

Снижение ставки на июньской встрече также не исключено - вероятность снижения на четверть процентного пункта, по данным FedWatch, составляет 24,2%.