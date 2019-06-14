Уолл-стрит поднялась благодаря росту цен на нефть после нападений на танкеры

Акции США выросли в четверг после двухдневного снижения, поскольку бумаги энергетических компаний восстановились вслед за нефтью из-за опасений по поводу перебоев с поставками после нападений на два танкера в Оманском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что, по оценке Соединенных Штатов, Иран несет ответственность за нападения, которые произошли вблизи Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Фьючерсы на нефть выросли более чем на 2%, в то время как энергетический индекс S&P 500 набрал 1,3%, показав лучшую динамику среди 11 основных секторов.

Прирост в энергосекторе помог рынку, но в то же время нападения на танкеры добавили инвесторам поводов для беспокойства.

“По-прежнему существуют опасения относительно геополитических рисков”, - сказала Куинси Кросби из Prudential Financial в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Основные индексы Уолл-стрит сильно начали месяц на фоне надежд, что Федеральная резервная система примет меры, чтобы противостоять замедлению роста мировой экономики из-за усиливающейся торговой войны с Китаем. Индекс S&P 500 прибавил около 5% в этом месяце.

Инвесторы ждут очередное заседание Федрезерва, которое пройдет 18-19 июня.

Индекс Dow Jones вырос в четверг на 0,39% до 26.106,77 пункта, S&P 500 - на 0,41% до 2.891,64 пункта, а Nasdaq Composite - на 0,57% до 7.837,13 пункта.