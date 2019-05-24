Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Курс доллара США снижается в парах с основными мировыми валютами на фоне падения доходности американских гособлигаций.

Инвесторов продолжают беспокоить вопросы торговой войны между США и Китаем, а также замедление темпов глобального экономического роста, отмечает MarketWatch. Эти опасения усилились после выхода слабых статистических данных из США и Европы.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем. Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле.

Продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали в прошлом месяце снижения продаж новостроек на 3,2%.

Доходность десятилетних гособлигаций США на фоне слабой статистики опустилась до минимума с 2017 года, что оказало давление на доллар.

Кроме того, рынок следит за развитием торгового конфликта между Штатами и Китаем. Накануне СМИ со ссылкой на источники написали, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

Евро по состоянию на 9:50 вырос на 0,15% - до $1,1198 против $1,1181 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской стабильна и находится на уровне 122,57 иены по сравнению со 122,56 иены в четверг. Курс доллара снизился на 0,06% - до 109,54 иены против 109,61 иены днем ранее.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,1%. Примерно столько же теряет индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют.

Фунт стерлингов к доллару вырос на 0,2% - до $1,2682 против $1,2657 в предыдущий рабочий день, к евро - на 0,06%, составив 1,1327 евро по сравнению с 1,1320 евро.