Последнее обновление: 07.06.2019 16:33

Европейские акции растут благодаря Sanofi

Европейские акции растут в пятницу и могут показать рекордный за два месяца недельный подъем, так как скачок бумаг французского фармацевтического гиганта Sanofi усилил позитивные настроения, вызванные ожиданиями новых мер центральных банков для стимулирования роста.

Французский CAC 40 набрал 1,5% благодаря росту акций Sanofi на 5,1% после того, как компания назначила новым главой Пола Хадсона, генерального директора швейцарского конкурента Novartis.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 13.55 вырос на 0,91%.

Инвесторы в основном отдавали предпочтение секторам коммунальных услуг и здравоохранения в течение недели, когда фондовые рынки во всем мире росли, несмотря на неопределенность в отношении торговли и денежно-кредитной политики.

Чувствительный к торговле автомобильный сектор набрал 0,5% после сообщения, что президент США Дональд Трамп может отложить тарифы, которые он угрожал ввести на мексиканские товары уже в понедельник.

Акции датской фармацевтической компании Novozymes упали на 7,7% после того, как фирма ухудшила прогноз продаж на 2019 год.

Бумаги нидерландского страховщика ASR выросли на 5,7%, показав один из лучших результатов среди компонентов индекса STOXX.

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