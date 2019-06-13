Уолл-стрит снизилась из-за банков и энергосектора

Уолл-стрит немного снизилась в среду, при этом банковский сектор упал, поскольку перспективы снижения процентных ставок в США выросли, а акции энергетических компаний подешевели вслед за нефтью.

Энергетический индекс S&P 500 снизился на 1,4%, сильнее всего среди 11 секторов S&P, так как беспокойство по поводу спроса привело к падению цен на американскую нефть на 4%.

Данные министерства труда показали, что потребительские цены в США в мае выросли на 0,1% в соответствии с ожиданиями экономистов, опрошенных Рейтер, что указывает на умеренную инфляцию. Это подкрепляет аргументы в пользу снижения ставки Федеральной резервной системой.

Акции банков, которые, как правило, получают выгоду от повышения процентных ставок, снизились на 1,4%.

Инвесторы ждут очередное заседание Федрезерва, которое пройдет 18-19 июня.

Индекс Dow Jones упал на 0,17% до 26.004,83 пункта, S&P 500 - на 0,20% до 2.879,84 пункта, а Nasdaq - на 0,38% до 7.792,72 пункта.

Коммунальный сектор S&P 500 вырос на 1,3%, продемонстрировав лучшую динамику среди секторов.

На настроения рынка повлияли также сохраняющиеся опасения по поводу торгового спора после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что не спешит с заключением сделки с Китаем и не заинтересован в ее продвижении, пока Пекин не согласится на четыре или пять основных пунктов.