ФРС сохранила ставку в диапазоне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить стоимость заимствований даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качество ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Большинство аналитиков предсказывало, что ФРС сохранит уровень ставок.

ФРС сообщила, что “будет действовать, как необходимо для поддержания” расширения экономики и отказалась от формулировки о том, что “будет терпеливой” в вопросе корректировки ставок . При этом почти половина руководителей ФРС выразили готовность снизить ставки в ближайшие полгода.

Даже те, кто не ждет снижения ставок до конца 2019 года, считают, что “доводов в пользу до некоторой степени более аккомодационной политики стало больше”, сказал на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

По его словам, базовый сценарий развития экономики остается благоприятным, и “особой поддержки снижение ставок на этом заседании не получило”. Но в ближайшее время поступит большой объем статистики, который поможет руководству ФРС оценить, продолжается ли накапливание рисков более неблагоприятного развития событий, добавил он.

“Мы будем действовать по необходимости, в том числе быстро, если потребуется, и будем использовать наши инструменты, чтобы поддержать рост”, - сказал Пауэлл.

Новый прогноз развития экономики США, подготовленный американским центробанком, в целом предполагает сохранение динамики ВВП и уровня безработицы, однако инфляция в конце текущего года составит 1,5%, а не 1,8%, как ожидалось в марте.

ФРС также предполагает, что инфляция не дотянет до ориентира в 2% в следующем году.

Семь из 17 руководителей ФРС считают уместным снизить ставки на половину процентного пункта до конца 2019 года, еще один считает подходящим снижение на четверть процентного пункта.

Этого оказалось недостаточно для того, чтобы изменить срединный прогноз уровня ставки на конец 2019 года, находящийся между 2,25% и 2,50%. Тем не менее, это означает значительный сдвиг во взглядах руководства ФРС. Многие, если не большинство руководителей центробанка, сократили свой прогноз уровня ставок на половину процентного пункта.