Буллард из ФРС призвал к снижению ставки из-за неопределенности в торговле, слабой инфляции

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в среду вновь призвал к снижению ставки, чтобы застраховаться от более сильного, чем ожидалось, замедления роста экономики США из-за торговой неопределенности и на фоне устойчиво низкой инфляции.

“Я бы не хотел предвосхищать”, действительно ли ФРС снизит ставки в июле, сказал Буллард, выступая в Сент-Луисе.

“Как с любой страховкой, возможно, вам и не нужна эта страховка”, и необходимости в дальнейшем снижении ставок не будет, добавил он.

В то же время, по словам Булларда, снижение ставки на четверть процентного пункта, за которое он выступает, будет целесообразным, поскольку подтолкнет инфляцию в правильном направлении.