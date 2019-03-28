ФРС может занять выжидательную позицию в денежно-кредитной политике - глава ФРБ Канзас-Сити

Американская экономика столкнулась со “значительными” рисками, поэтому Федрезерв может занять выжидательную позицию в денежно-кредитной политике, сказала в среду глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж.

“Я считаю, что в среднесрочной перспективе наиболее серьезный риск связан с замедлением роста за рубежом, особенно в Китае, еврозоне и Соединенном Королевстве”, - сказала Джордж, выступая в Нью-Йорке.

По ее словам, фундаментальные показатели экономики США остаются хорошими, а рост занятости, скорее всего, восстановится после слабых результатов в феврале.

Джордж сказала, что снижению руководством Федрезерва усредненного прогноза роста ВВП США до 2,1 процента в 2019 году на заседании на прошлой неделе также способствовали внутренние факторы, в том числе ослабление воздействия принятых правительством мер стимулирования.

“Мой прогноз предусматривает снижение роста до трендового, более умеренное увеличение числа рабочих мест и медленную инфляцию, - сказала она. - В этих условиях денежно-кредитная политика может занять выжидательную позицию”.

В ответ на вопрос о том, считает ли она ошибкой повышение ставки ФРС в сентябре и декабре 2018 года, Джордж сказала: “Нет, я не думаю, что в сентябре мы совершили ошибку”.