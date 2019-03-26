Глава ФРБ Филадельфии не исключил повторения операции "Твист"

Федеральная резервная система намерена сократить срок погашения облигаций, имеющихся на балансе регулятора, чтобы нарастить потенциал на случай, если его вновь потребуется использовать в качестве меры стимулирования, сказал глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер во вторник.

В качестве возможного варианта действий в будущем Харкер упомянул запущенную в 2011 году операцию “Твист”, в рамках которой американский ЦБ продавал краткосрочные облигации, чтобы покупать бумаги с более длительным сроком в попытке понизить процентные ставки и стимулировать экономику.

“Думаю, единое мнение заключается в том... что мы действительно хотим сократить срок, чтобы со временем получить эту возможность - если нам придется вновь реализовывать программу, подобную “Твист”, у нас будет эта возможность”, - сказал Харкер, выступая на встрече во Франкфурте-на-Майне.

Харкер, участвующий в обсуждениях монетарной политики ФРС, но не имеющий права голоса до следующего года, отметил, что любое изменение срока погашения облигаций на балансе Федрезерва займет “довольно длительное время”, и решение о том, как действовать, пока не принято.

Однако Харкер отмел беспокойство о состоянии американской экономики, сказав, что прогноз остается хорошим и сделанная в этом месяце корректировка ожиданий ФРС в отношении процентных ставок не столь существенна, как ее порой пытаются представить.

Федрезерв на прошлой неделе резко отступил от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявил о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре.

Харкер сказал, что ожидает роста инфляции до 2,2 процента в текущем году, а затем ее возвращения к 2 процентам.