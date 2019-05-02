Последнее обновление: 02.05.2019 16:21

ФРС сохранила ставку, отметила уверенный рост экономики США

Категории: США Банки

Федеральная резервная система США не изменила процентную ставку в среду, отметив рост экономики и числа рабочих мест, а также выразив надежду на ускорение инфляции.

“Рынок труда остаётся сильным... экономическая активность росла уверенными темпами” в последние несколько недель, говорится в сообщении. Решение было озвучено регулятором спустя день после того, как президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить ставку и предпринять другие шаги для стимулирования экономики.

В сообщении регулятор отметил хорошую форму, в которой находится экономика, её продолжающийся рост и увеличение числа рабочих мест, а также сообщил, что рассчитывает на ускорение инфляции.

ФРС приняла решение снизить процент, который она выплачивает банкам за избыточные резервы - до 2,35 процента с 2,40 процента.

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