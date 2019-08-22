ФРС обсуждала большее снижение ставки, хотела избежать видимости предустановленного курса

Федеральная резервная система США обсуждала более агрессивное снижение ставок на заседании в июле, но руководители американского центробанка были едины в желании избежать видимости того, что регулятор пойдет по пути дальнейшего снижения стоимости заимствований, свидетельствует протокол совещания.

ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов на заседании 30-31 июля, протокол которого был опубликован в среду. Он свидетельствует о том, что руководство центробанка озабочено замедлением мировой экономики, напряженностью в торговых отношениях и замедлением инфляции.

“Пара участников сказали, что предпочли бы снижение на 50 базисных пунктов”, - говорится в протоколе. Они были обеспокоены тем, что инфляция слишком низкая.

В то же время руководство ФРС сошлось во мнении о том, что не хочет создавать впечатление, что центробанк планирует дальнейшее снижение ставок.

“Участники в целом высказались в пользу подхода, в соответствии с которым политика будет основываться на поступающей информации... и который позволит избежать появления каких-либо признаков предустановленного курса”, - говорится в протоколе.

На совещании также обсуждались результаты исследования ФРС вопроса о возможных изменениях в подходе к определению политики. Ряд руководителей сказали, что ФРС могла бы быть более агрессивной в скупке облигаций для борьбы с рецессией 2007-09 годов.

Тем не менее, руководство ФРС отметило, что таких инструментов, как скупка облигаций и прогноз будущих действий, может быть недостаточно для устранения рисков возникновения трудностей в проведении политики в будущем, когда базовая ставка ФРС приблизится к нулю.