Эванс из ФРС назвал тревоги рынка объяснимыми, уверен в устойчивости экономики

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сказал в понедельник, что нервозность на рынке, связанная с тем, что кривая доходности облигаций стала плоской, объяснима, однако он все еще уверен в перспективах роста экономики США.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США в понедельник опустилась еще ниже доходности трехмесячных бумаг, продемонстрировав инверсию, которая в прошлом сигнализировала о риске рецессии.

Инверсия кривой доходности была зафиксирована в пятницу впервые с середины 2007 года.

Эванс назвал инверсию “достаточно ограниченной”.

“Мы должны принять во внимание неуклонное снижение долгосрочных процентных ставок”, - сказал Эванс на конференции Credit Suisse Asian Investment в Гонконге спустя несколько дней после того, как ФРС сигнализировала об окончании цикла ужесточения монетарной политики и отказалась от повышения ставок в 2019 году.

“В некоторых случаях оно структурное, связанное со снижениями темпов роста экономики, снижением реальных процентных ставок, - сказал он. - Я думаю, в подобных условиях, вероятно, более естественно, что кривые доходности стали немного более плоскими, чем были исторически”.

Эванс сказал в интервью CNBC, что может понять, почему инвесторы становятся все более “осмотрительными”, добавив, что ФРС делает то же самое. Однако Эванс назвал фундаментальные показатели экономики “хорошими”, добавив, что ждет роста ВВП вблизи 2 процентов в текущем году.

Говоря о денежно-кредитной политике, Эванс сказал, что для ФРС настал подходящий момент сделать паузу и занять более осторожную позицию, отметив, что не ждет повышения ставок до второй половины следующего года.

“Я вижу факторы, немного препятствующие инфляции, и я хочу увидеть ее рост. Поэтому мой собственный путь - не ждать повышений ставок до следующего года, вероятно, до второго полугодия”, - сказал Эванс.

Федрезерв на прошлой неделе сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента и повторил обещание быть “терпеливым” в вопросах монетарной политики. Свежие прогнозы показали, что 11 из 17 членов руководства ФРС не ждут повышения ставок в текущем году, тогда как в декабре такой позиции придерживались лишь двое.