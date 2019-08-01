ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Федеральная резервная система США сократила процентные ставки, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая глобальные, но председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

Пауэлл упомянул о слабости мировой экономики, напряженности в торговле и низкой инфляции, говоря о решении снизить ставки впервые с 2008 года, передает Reuters.

ФРС снизила диапазон ключевой ставки на четверть пункта до 2,00-2,25%, как и ожидали финансовые рынки, но многие трейдеры ожидали более ясного подтверждения предстоящих снижений.

В заявлении, сделанном по итогам двухдневного заседания, ФРС сообщила, что приняла решение снизить ставки “в свете последствий глобальных событий для экономических перспектив, а также ослабления инфляционного давления”.

ФРС сообщила, что будет “продолжать следить” за тем, как поступающая информация будет влиять на экономику, добавив, что “будет действовать надлежащим образом для поддержания” экономического роста в США.

“Это разумно с их стороны, пойти вперед и немного подстраховаться. Это лучше, чем ничего”, - сказал Бретт Юинг, главный специалист по рыночной стратегии First Franklin Financial Services.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС Пауэлл сказал, что снижение ставки было “корректировкой политики в середине цикла”. Этот комментарий не предполагает дальнейшего резкого снижения ставок.

Американские акции падали после заявления ФРС и во время пресс-конференции Пауэлла. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%. Доходность двухлетних нот, прокси для ключевой ставки ФРС, выросла до 1,88%.

К среде индекс S&P 500 вырос примерно на 3% с 19 июня, когда ФРС впервые подала сигнал о снижении ставки, обязавшись “действовать соответствующим образом для поддержания расширения (экономики)”.

“Мне кажется, что причиной пожара стал комментарий Пауэлла, который позволил предположить, что одного раза будет достаточно”, - сказал Джим Полсен, главный специалист по инвестиционной стратегии компании Leuthold Group.

Индекс доллара США достиг своего максимума за последние два с лишним года, повысившись примерно на 0,5%.

Против снижения ставки выступили президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которые высказались за сохранение уровня ставок.

Оба выразили сомнения в отношении снижения ставок в условиях текущего экономического роста, уровня безработицы, находящегося почти у 50-летнего минимума, и уверенных расходов домашних хозяйств.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, вероятно, будет разочарован тем, что ФРС не смогла снизить ставки более значительно, к чему он неоднократно призывал.

Пауэллл и другие чиновники ФРС в последние недели обозначили такие риски, как сохраняющаяся неопределенность в мировой торговле, низкая инфляция и ослабление глобальной экономики, но повторили мнение о том, что Соединенные Штаты фундаментально находятся в хорошем положении.

В своем заявлении ФРС сообщила, что по-прежнему рассматривает рынок труда как “сильный”, и добавила, что расходы домашних хозяйств “выросли”. Вместе с тем она отметила, что расходы предприятий являются “мягкими”.

По мнению ФРС, снижение ставки должно помочь вернуть инфляцию к ориентиру 2%, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Устойчивый рост экономической активности и сильный рынок труда также станут наиболее вероятными результатами сегодняшнего решения, считает центробанк.

ФРС также сообщила, что завершит сокращение своих вложений в облигации, оценивающихся в $3,6 триллиона, с 1 августа, на два месяца раньше запланированного срока.