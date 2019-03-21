ФРС не ожидает повышения ставок в 2019 году, замедлит темпы расчистки баланса активов

Американский Федрезерв в среду резко отступил от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявил о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре.

Центральный банк США также сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50 процента, повторил обещание быть “терпеливым” в вопросе монетарной политики и анонсировал, что начиная с мая будет менее активно избавляться от находящихся на его балансе казначейских облигаций, ограничив ежемесячный лимит $15 миллиардами вместо $30 миллиардов.

Таким образом, ФРС, семь раз повысившая ставку в 2017-2018 годах, теперь взяла паузу - на фоне ухудшения темпов роста глобальной экономики и более туманных перспектив для экономики США.

“Может пройти какое-то время, прежде чем прогноз по рабочим местам и инфляции отчетливо укажет на необходимость менять политику, - сказал на пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл по итогам двухдневного заседания ФРС. - (Оставаться) “терпеливыми” означает, что мы не видим необходимости спешить с решением”.

Обновленные макроэкономические прогнозы, опубликованные в среду, также указывают на то, что Центробанк теперь не намерен поднимать ставку в 2019 году, а в 2020-м видит возможность только одного повышения.

В то же время Пауэлл отметил, что американская экономика пребывает в хорошем состоянии и прогноз “положительный”.

Однако сохраняются риски, в том числе связанные с выходом Великобритании из ЕС и торговыми переговорами между США и Китаем.

“Данные сейчас не дают такой сигнал, что нам необходимо двигаться в том или ином направлении, на мой взгляд, -сказал он. - Сейчас хороший момент, чтобы проявлять терпение”.

Новые макроэкономические прогнозы по сравнению с декабрем, когда ФРС опубликовал предыдущие, стали хуже по всем показателям. Так, безработица в 2019 году теперь ожидается на немного более высоком уровне, а экономический рост и инфляция - на более низком.

Федрезерв сообщил, что если ситуация в экономике и на финансовом рынке будет развиваться в соответствии с ожиданиями, то он завершит процесс расчистки баланса активов в сентябре, то есть раньше, чем ожидали многие аналитики.