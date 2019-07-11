Последнее обновление: 11.07.2019 16:01

Многие чиновники ФРС посчитали оправданным скорое снижение ставки, не все убеждены - протокол

Категории: США Банки

Многие чиновники Федеральной резервной системы на последнем заседании считали, что вскоре могут понадобиться дополнительные меры стимулирования, если риски для экономики США не сойдут на нет, а некоторые другие склонялись в этом направлении, показал протокол июньского заседания.

По итогам июньского заседания ФРС сообщила, что “будет действовать, как необходимо для поддержания” расширения экономики, и отказалась от формулировки о том, что “будет терпеливой” в вопросе корректировки ставок. При этом почти половина руководителей ФРС выразили готовность снизить ставки в ближайшие полгода.

Заседание 18-19 июня впервые в текущем году указало на возможность скорого снижения ставки. Многие чиновники сказали, что ставки необходимо снизить, чтобы “смягчить влияние” торговой войны и укрепить инфляцию, которая не дотягивает до целевого 2-процентного уровня регулятора, показал протокол, опубликованный в среду.

Однако они не убедили всех коллег.

“Некоторые” чиновники считали, что “для снижения ставки с текущих уровней нет веских оснований”, и хотели собрать больше информации, прежде чем согласиться на шаг, которого требует президент США Дональд Трамп и в котором рынки теперь почти не сомневаются.

На заседании в июне регулятор сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых.

Согласно протоколу, только “несколько” чиновников считали необходимым немедленное сокращение ставки на заседании, однако все “в целом согласились”, что понижательные риски для экономики “существенно возросли”.

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