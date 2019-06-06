Европейские акции растут на фоне надежд на меры стимулирования ЕЦБ

Европейские акции растут в четверг на фоне ожиданий мер стимулирования со стороны Европейского центрального банка и подъема акций Fiat-Chrysler после сообщения об отказе от слияния с Renault-Nissan.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,64% к 12:46, при этом миланский и испанский индексы набрали около 1%.

Европейский центральный банк в четверг постарается подстегнуть экономику еврозоны, находящуюся в тяжелом состоянии, и может даже подготовить почву для дальнейших мер стимулирования в этом году, поскольку усиливающаяся глобальная торговая война замедляет рост, съедая плоды многолетнего стимулирования.

ЕЦБ, как ожидается, предложит платить банкам, если те будут занимать деньги у регулятора, чтобы поддержать кредитование домохозяйств и компаний.

Миланский банковский индекс поднялся на 0,6%, в то время как индекс европейских банков набрал 0,2%.

“Рынки также хотят знать, введет ли ЕЦБ многоуровневую депозитную ставку, чтобы уменьшить воздействие отрицательных ставок на прибыль банков. Я ожидаю, что они сохранят эту опцию открытой, но, вероятно, не объявят сегодня о введении многоуровневой ставки”, - сказал Майкл Белл из JP Morgan.

Акции Renault SA упали на 7,2% после того, как Fiat Chrysler сообщил, что аннулировал предложение о слиянии с Renault общей стоимостью $35 миллиардов. При этом акции Fiat Chrysler выросли на 0,1%.