Аэропорт имени Шопена в Варшаве объявил тендер на модернизацию одного из своих терминалов. Основные работы, как ожидается, начнутся в следующем году и продлятся до 2029 года.

Стоимость расширения столичного аэропорта может составить 940 млн злотых. Цель — повысить пропускную способность. После модернизации аэропорт, как ожидается, будет обслуживать на 6 млн пассажиров в год больше.

Заместитель министра инфраструктуры Польши Мачей Лясек отметил целесообразность расширения терминала виду ускоренного роста пассажиропотока, который превосходит прогнозы.

«Мы ожидаем, что в этом году пассажиропоток, вероятно, превысит 23 млн человек. Исходя из донесений компании, практически каждый месяц появляются новые рекорды по количеству зарегистрированных пассажиров, но, что важно, при этом сохраняются все предыдущие прогнозы», - сказал замминистра инфраструктуры, которого цитируют польские СМИ.

Помимо прочего, в рамках модернизации будет расширена южная часть терминала аэропорта имени Шопена. Она станет на 315 метров длиннее. Для пассажиров это будет означать меньшее скопление людей, больше выходов к самолетам и лучшую связь с автобусным терминалом.