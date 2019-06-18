Фунт вблизи минимума 5 с половиной месяцев на фоне лидерства Джонсона в борьбе за пост премьера

Фунт стерлингов во вторник удерживался вблизи минимума с начала года на фоне растущей обеспокоенности в связи с тем, что Борис Джонсон, лидирующий кандидат на пост премьер-министра Великобритании, может привести страну к выходу из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Беспокойство по поводу Brexit привело к падению фунта до минимума пяти с половиной месяцев в $1,2532 в понедельник. К 08:25 вторника британская валюта торговалась на уровне $1,2535.

Джонсон, бывший министр иностранных дел, в понедельник укрепил свои позиции в борьбе за кресло премьера, заручившись поддержкой одного из бывших соперников, сторонника членства в ЕС Мэтта Хэнкока. Новость потрясла рынки, так как Джонсон, лицо официальной кампании за выход из Европейского союза на референдуме 2016 года, обещал вывести Великобританию из ЕС с соглашением или без него.

Австралийский доллар также находится вблизи минимума с начала года из-за сохранения торговой напряженности между Китаем и США.

Чувствительный к рискам “австралиец” упал до $0,6839, торгуясь вблизи минимума пяти с половиной месяцев в $0,6849.

Иена и евро демонстрируют большую стабильность по сравнению с остальными основными валютами в ожидании итогов заседаний Федрезерва США и Банка Японии, а также конференции, организованной Европейским центральным банком, на этой неделе.

Евро торгуется на уровне $1,1220, в то время как иена удерживается у отметки 108,27 к доллару.

Давление на доллар оказали данные индекса делового климата ФРБ Нью-Йорка, указавшие на рекордное падение показателя в июне до минимума более чем двух с половиной лет.