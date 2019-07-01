Доллар дорожает к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара повышается к большинству основных валют, тогда как иена подешевела в условиях ослабления спроса на активы тихой гавани на фоне договоренности США и Китая возобновить торговые переговоры.

По состоянию на 9:30 евро в паре с долларом стоил $1,1332 против $1,1373 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская подорожала на то же время до 122,87 иены по сравнению со 122,66 иены в пятницу.

За доллар к 9:30 давали 108,43 иены против 107,85 иены.

Китайский юань подорожал до $6,8456 по сравнению с $6,8668 на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,39%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавил 0,23%.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились о перемирии в торговом споре.

"Учитывая, что торговая напряженность между Китаем и США на время отошла на второй план, в фокусе внимания, вероятно, вновь окажется американская статистика", - пишут аналитики DBS Group Holdings Ltd., охарактеризовав реакцию валютных рынков в понедельник скорее как "облегчение, нежели ралли".

Сегодня будут опубликованы данные о деловой активности в производственном секторе в США в июне (ISM Manufacturing), а в пятницу Минтруда США обнародует данные о числе рабочих мест и безработице за прошлый месяц.

Данные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на ухудшение деловой активности в промсекторе страны в июне. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая остался на уровне предыдущего месяца 49,4 пункта, согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, выше - на усиление. Индекс находится ниже этого уровня два месяца подряд. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение промышленного PMI в июне до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.