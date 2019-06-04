Доллар упал до 5-месячного минимума к иене из-за ожиданий снижения ставки ФРС

Доллар опустился до пятимесячного минимума по отношению к иене во вторник после резкого падения доходности казначейских облигаций США из-за усиления ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой в краткосрочной перспективе.

Доходность 10-летних госбондов США накануне опустилась до минимума с сентября 2017 года после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что снижение ставки “может быть оправданным в ближайшее время”, учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию в США.

К 08:45 доллар опустился до 107,91 иены после падения до 107,860 - минимума с 10 января.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался на уровне 97,142.

Евро подрос на 0,09% до $1,1250 на фоне ослабления американской валюты.

Австралийский доллар прибавил 0,08% до $0,6981.

Фунт стерлингов вырос на 0,07% до $1,2674, ранее упав до пятимесячного минимума под давлением приближающихся выборов и опасений о победе евроскептика, который может занять жесткую позицию в отношении Brexit.