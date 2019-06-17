Доллар вблизи 2-недельных максимумов в преддверии заседания ФРС

Доллар удерживался вблизи двухнедельных максимумов по отношению к основным конкурентам в понедельник в преддверии ключевого заседания Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, создаст основу для снижения процентных ставок для поддержки крупнейшей мировой экономики.

Индекс доллара к корзине шести основных валют к 08:45 опустился на 0,06% до 97,516 после подъема до отметки 97,583 в пятницу - максимума с 3 июня.

Ожидания снижения процентных ставок на заседании ФРС 18-19 июня упали с 28,3% в четверг до 21,7% на фоне хороших данных о розничных продажах, согласно FedWatch от CME Group. Однако ставки на смягчение монетарной политики на июльском заседании остаются высокими - на уровне 85%.

Евро торговался без резких колебаний, поднявшись на 0,08% до отметки $1,1214.

Австралийский доллар вырос на 0,09% до $0,6878.

Новозеландский доллар, который упал более чем на 1% на предыдущей сессии, вырос на 0,23% до $0,6508.

Доллар торговался без внятной динамики на уровне 108,62 иены после укрепления на 0,15% в пятницу.