Евро достиг трехмесячного максимума, доллар падает в ожидании снижения ставок

Евро продолжил начавшееся на прошлой неделе ралли и достиг трехмесячного пика к доллару в понедельник, в то время как американская валюта снизилась после сигнала Федеральной резервной системы о скором снижении ставок.

Евро к 8:40 подрос на 0,1% до $1,1377 после подъема до отметки $1,1386 - максимума с 22 марта. На прошлой неделе единая валюта подорожала на 1,4%.

Индекс доллара к корзине основных валют торгуется на отметке 96,150, опустившись до 96,093 в пятницу - минимума с 21 марта - после того, как Федрезерв создал основу для снижения ставок уже в июле.

К иене доллар подрос на 0,13% до 107,44 иены после падения до 107,045 - самой низкой отметки почти за шесть месяцев - в пятницу. Давление на американскую валюту по отношению к безопасной иене усилилось на фоне роста напряженности между Ираном и Соединенными Штатами.

Австралийский доллар вырос на 0,47% до $0,69570.

Новозеландский доллар торговался вблизи 10-дневного пика в $0,6605, достигнутого в пятницу.