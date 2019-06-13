Иена растет на фоне ослабления аппетита к риску, доллар удерживает преимущество

Иена выросла в четверг на фоне ослабления аппетита инвесторов к риску, в то время как доллар США удерживал основную часть преимущества, набранного по отношению к остальным основным валютам после восстановления с 11-недельных минимумов.

Иена к 8.30 выросла до 108,32 к доллару, поднявшись с 11-дневного минимума в 108,800, достигнутого в начале недели.

Доллар также укрепился, поскольку на сырьевые валюты оказало давление резкое падение цен на нефть.

Австралийский доллар продолжил снижаться на фоне дешевеющей нефти, опустившись до $0,6912.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний на уровне 96,908 пункта.

Евро оказался под давлением после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций против российского проекта Северный поток-2 и вновь предостерег Германию от зависимости от российских энергоресурсов.

Данные, опубликованные в среду, показали, что потребительские цены в США незначительно выросли в мае, указав на умеренную инфляцию, которая, вкупе с замедлением темпов роста экономики, усилила давление на ФРС и повысила вероятность снижения процентных ставок в этом году.

Евро и фунт стерлингов незначительно выросли до $1,1298 и $1,2691 соответственно.

Цены на нефть упали на 4% в среду до минимума почти пяти месяцев на фоне неожиданного роста запасов в США и ухудшения прогноза мирового спроса на сырье.