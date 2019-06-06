Иена растет на фоне торговых разногласий Мексики и США

Иена выросла по отношению к доллару в четверг, поскольку переговоры между США и Мексикой о тарифах и миграции вызвали еще большие опасения по поводу глобальной торговой напряженности и повысили спрос на безопасные валюты. Доллар упал на 0,3% к иене до 108,15 к 9:42, растеряв большую часть преимущества, набранного накануне.

Поддержку доллару в среду оказали первоначально оптимистичные настроения в отношении торговых переговоров между США и Мексикой, а также официальные данные, указавшие на превысивший прогнозы рост деловой активности в секторе услуг США в мае.

Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центробанка позднее в четверг. Ожидается, что глава ЕЦБ Марио Драги сохранит прогноз о возможности дополнительных стимулов.

Евро вырос на 0,06% до $1,1224 после падения на 0,3% в среду.

Индекс доллара по отношению к корзине шести основных валют упал на 0,03% до 97,289, поскольку доходность 10-летних госбондов США на этой неделе резко снизилась до 21-месячного минимума на фоне бегства инвесторов от риска и усиления перспектив снижения процентных ставок ФРС.

Мексиканский песо упал на 1,03% до 19,7925 к доллару.