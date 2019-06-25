Доллар падает на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, швейцарский франк растет

Доллар опустился до многомесячного минимума по отношению к евро и иене во вторник в связи с перспективой смягчения политики Федеральной резервной системой, в то время как безопасный швейцарский франк вырос на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Евро ранее достиг максимума трёх месяцев на уровне $1,14105, а к 09:14 торговался у отметки $1,1399.

К иене доллар снизился до 106,97 иены.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют торговался без внятной динамики на уровне 95,970.

Распродажа доллара усилилась после сигнала ФРС на прошлой неделе о возможном снижении ставок до конца года из-за растущего беспокойства по поводу последствий введения пошлин президентом США Дональдом Трампом против Китая и других торговых партнеров Вашингтона.

Доходность американских госбондов упала в понедельник, в то время как трейдеры увеличили ставки на снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в июле. Снижение на 25 базисных пунктов уже полностью заложено в прогнозы.

Глава ФРС Джером Пауэлл и несколько других чиновников регулятора должны выступить позднее во вторник.

Инвесторы также ожидают результатов переговоров между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии на этой неделе.

Если торговое соглашение не будет достигнуто, администрация Трампа уже в июле может ввести пошлины на китайские товары стоимостью еще $300 миллиардов, что укрепит ожидания значительного снижения ставки ФРС.

Трамп объявил в понедельник о введении новых санкций против Ирана, которые затронут верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников, в ответ на уничтожение Ираном американского беспилотника.

Доллар также снизился по отношению к швейцарскому франку до 0,9720.

Цена на золото выросла на 0,47% до $1.425,9 за унцию, ранее подскочив на 0,85% до $1.431,2 за унцию, рекордно высокого уровня за почти шесть лет.

Биткоин стабилизировался на уровне $11.326,63.

Фунт стерлингов подорожал до $1,2748.