Доллар под давлением, завершит неделю в плюсе в преддверии заседания ФРС

Доллар торгуется без внятной динамики в пятницу, но может вырасти по итогам недели, в то время как инвесторы переключили внимание на заседание Федрезерва в ожидании намеков на возможное снижение ставки из-за растущих рисков для торговли и глобального роста.

Индекс доллара к корзине основных валют торговался без резких колебаний к 09:00 на уровне 97,082 пункта. За неделю индекс прибавил 0,5%.

Двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам начинается во вторник. В связи с растущей торговой напряженностью, замедлением роста экономики и снижения найма персонала в США в мае, рынки закладывают в прогнозы как минимум два снижения ставок до конца 2019 года.

В пятницу внимание инвесторов также будет обращено на данные о розничных продажах в США, которые позволят оценить состояние внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира.

Доллар незначительно подешевел до 108,30 по отношению к иене. Японская валюта практически не отреагировала на очередной раунд торговых переговоров между Токио и Вашингтоном в четверг.

Австралийский доллар снизился на 0,3% до $0,6895 по отношению к доллару США, за неделю потеряв около 1,5%.

Евро торгуется на отрицательной территории вблизи отметки $1,1276. За неделю единая валюта снизилась примерно на 0,5%.

Цены на нефть упали пятницу, на следующий день после предполагаемых атак на два танкера в Оманском заливе вблизи Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок сырья.