Доллар стабилен, рынки ждут переговоров Трампа и Си на саммите G20

Доллар торгуется без внятной динамики в пятницу, в то время как инвесторы ждут любых сигналов о прогрессе в торговых отношениях между США и Китаем по итогам встречи лидеров двух стран на саммите G20, запланированной на субботу.

Накануне газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что США и Китай договорились о предварительном перемирии в торговом споре в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита.

Встреча Трампа и Си состоится в Осаке в субботу, в 11.30 по местному времени (5.30 МСК), сообщил представитель Белого Дома в среду.

Рынки, похоже, настроены на прогресс в торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира, что привело к восстановлению аппетита к риску. В результате американские акции выросли, а доходность госбондов США снизилась.

“Динамика рынка указывает на ослабление опасений вокруг китайско-американской встречи, однако ее результаты должны будут совпасть с ожиданиями, чтобы доллар и рисковые активы выросли”, - сказал Джунити Исикава, старший валютный стратег IG Securities.

Доллар к 08:28 опустился на 0,15% до 107,63 иены. С начала недели доллар прибавил 0,4% к японской валюте.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют поднялся на 0,03% до 96.222 пункта, однако растерял 0,3% за неделю.

Евро стабилизировался вблизи отметки $1,1362. С начала недели единая валюта также не изменилась. Тем не менее аналитики говорят, что настроения в отношении евро остаются хрупкими в связи с перспективой смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

Фунт стерлингов торговался без ярко выраженной динамики. Однако за неделю фунт потерял около 0,6% на фоне растущего беспокойства вокруг того, кто станет новым премьером Великобритании и сможет ли страна избежать выхода из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.