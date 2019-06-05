Европейские акции растут на фоне надежд на снижение процентной ставки

Европейские акции растут в среду, при этом надежды на снижение процентной ставки Федрезервом с целью поддержания замедляющейся мировой экономики уравновешивают опасения по поводу итальянского бюджета.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,54% к 10:55, следуя за успокоившимися Уолл-стрит и азиатскими рынками на фоне обещания главы ФРС Джерома Пауэлла, что Федеральная резервная система будет “надлежащим образом” реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями.

Однако все внимание было приковано к Италии, где местная газета сообщила, что Брюссель начнет дисциплинарные процедуры в отношении Рима, так как бюджетно-финансовой политике не хватает предусмотрительности, что может привести к потере доверия рынка.

Итальянский банковский индекс потерял 0,6%.

Ценные бумаги производителя алюминия Norsk Hydro ASA поднялись на 3,1%, акции австрийского производителя стали Voestalpine упали на 0,7%, а французская самолётостроительная компания Dassault Aviation выросла на 5,2%.