Доллар вырос, скачок евро после выборов в Европарламент оказался недолговечным

Доллар вырос по отношению к основным валютам во вторник, в то время как инвесторы ожидали новых катализаторов после прошедших выборов в Европейский парламент.

Активность торгов в понедельник была пониженной в связи с выходными днями в США и Британии, что ограничило движение валютных пар.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.42 МСК вырос на 0,1% до 97,751 пункта.

Евро опустился на 0,09% до $1,1186 после скачка до $1,1215 в связи с результатами выборов в Европарламент, на которых большинство мест отошло к проевропейским партиям.

К иене доллар подешевел на 0,06% до 109,43.

Иена держалась на стабильном уровне, поскольку американский лидер Дональд Трамп накануне призвал Японию сократить профицит торгового баланса с США.

В понедельник, во время визита в Японию, Трамп сказал, что ожидает, что США и Япония “объявят некоторые новости, возможно, в августе, которые положительно повлияют на обе страны” в вопросах торговли.

Австралийский доллар вырос на 0,16% до $0,6927.

Биткоин снизился на 0,38% до $8739,39.