Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше, заявил министр обороны европейской страны Мариуш Блашак в эфире Польского радио.

"Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Такое командование будет командованием, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО", - сказал Блащак.

Ранее сообщалось о том, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".

Он уверен, что подобное решение значительно увеличит безопасность Польши из-за угрозы глобального военного конфликта.

"Это несомненный успех. Присутствие американских войск в Польше отпугивает возможного противника. Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт", - сказал польский министр.