CNN: НАТО удалось отследить ракету, взорвавшуюся в Польше

Разведывательный самолет НАТО, выполнявший миссию в воздушном пространстве Польши, зафиксировал полет ракеты, которая упала во вторник на востоке страны.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на военного чиновника альянса.

Как сообщает телекомпания, самолет, находившийся в небе над Польшей, наблюдал за событиями в Украине. Со времени начала полномасштабной российской войны против Украины подобные полеты осуществляются регулярно.

Собеседник Си-эн-эн не стал рассказывать, кем была запущена эта ракета, а также откуда в точности она вылетела.

По его словам, собранные разведданные, в том числе след ракеты, оставленный на радаре, были переданы НАТО и Польше.