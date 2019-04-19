Шесть боевых кораблей НАТО вошли в порт Гдыни, расположенный на севере Польши, сообщает Польское телевидение.

"Шесть кораблей постоянной группы военно-морских сил НАТО SNMG1 входят в порт Гдыни. Помимо польского ракетного фрегата "Генерал Пулавский", это боевые единицы из Испании, Германии, Турции, США и Великобритании", - говорится в сообщении и отмечается, что визит носит рабочий характер.

В сообщении также сказано, что корабли НАТО останутся в Гдыне на пасхальные праздники, на их борт смогут подняться посетители. Суда покинут стоянку во вторник.

Постоянная группа кораблей НАТО создана в январе 1968 года. SNMG1 это одна из двух постоянных групп кораблей североатлантического альянса, в состав которых входят эсминцы и фрегаты. Ее основу составляют боевые единицы из США, Канады, Великобритании, Германии и Голландии, к которым периодически присоединяются корабли из Бельгии, Дании, Португалии, Испании и Польши.