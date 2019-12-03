Последнее обновление: 03.12.2019 09:41

Польша на саммите в Лондоне предложит повысить готовность НАТО

Категории: Польша НАТО

На открывающемся сегодня саммите НАТО в Лондоне Польша выступит с инициативой по обеспечению готовности Североатлантического альянса, сообщил посол Польши в НАТО Томаш Шатковский.

Предложение Польши сводится к тому, чтобы к следующему году в распоряжении НАТО были 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к действию в течение 30 дней.

«Более подробную информацию на тему участия Польши в инициативе по обеспечению готовности НАТО представит президент в рамках саммита в Лондоне», - сказал Шатковский, передает Польское радио.

Инициатива по обеспечению готовности НАТО – это силы, которые должны ответить на атаку в рамках второй волны. Отражать атаки первой волны призваны национальные союзные войска конкретного государства, многонациональные батальоны НАТО и так называемые силы быстрого реагирования Альянса, готовые отреагировать на кризис в течение недели.

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