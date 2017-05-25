Польша хочет, чтобы НАТО согласовало еще на год присутствие войск на восточном фланге

Польша надеется, что во время мини-саммита НАТО в четверг в Брюсселе будет решен вопрос о дальнейшем присутствии союзнических сил в РП и других странах восточного фланга Альянса после 2018 года. Об этом в интервью РАР заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

"Для нас чрезвычайно важно быть уверенными, и это тоже вопрос нашего организационного, логистического и финансового участия, что следующие ротации будут проходить по плану. Пока этот план расписан до конца 2018 года, но уже середина 2017 года, а поэтому технико-логистические и финансовые планы требуют дальнейшей перспективы. Мы рассчитываем, что этот вопрос будет решен на саммите НАТО в четверг", - заявил Мацеревич.

В этом контексте он заметил, что в США идет оживленная дискуссия о переводе ротационного присутствия американских войск на востоке НАТО в постоянное.

"Однозначно, во время саммита НАТО состоятся разговоры, во время которых будут выяснять также и эту перспективу и шансы, которые для Польши очень важны", - сказал министр обороны РП.

Как информировало агентство, среди вопросов повестки дня заседания НАТО - укрепление единства среди союзников в борьбе с терроризмом и увеличение оборонных бюджетов, включая справедливое распределение финансового бремени между странами-членами. Также Франция и Германия планируют поднять вопрос выполнения Минских договоренностей.

В рамках первой ротации командования бронетанковой бригады США, а также подчиненные батальоны дислоцируются в Польше на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец. В общей сложности в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц гусеничной и свыше 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметра, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Бредли". Американские бригады находятся в Польше, а также в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическое решение).