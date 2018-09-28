Военный комитет НАТО собрался на заседание в Варшаве

Трехдневное заседание Военного комитета НАТО открывается в пятницу в Варшаве.

Делегаты стран Североатлантического альянса обсудят вопрос проведения учений, готовности войск, модернизации и сотрудничества с международными организациями.

Во время встречи в Варшаве будет избран следующий генеральный директор Международного военного штаба НАТО, который займет эту должность в 2019 году.

Мероприятие пройдет в рамках 100-летия создания Генштаба польской армии и 100-летия восстановления независимости РП.

Военный комитет НАТО является высшим военным органом Организации, в который входят министры обороны 29-ти стран-членов Альянса. Задачей комитета является превращение политических инструкций в военные решения. Ежегодно комитет встречается трижды: два раза - в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и один раз - в одной из выбранных столиц стран Альянса.