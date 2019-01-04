ВВС Польши сменили Бельгию в миссии воздушного патрулирования НАТО

Бельгийские ВВС передали Польше командование миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщила в четверг пресс-служба командования союзнических военно-воздушных сил.

"Польские военно-воздушные силы приняли от ВВС Бельгии командование миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с авиабазы в Шяуляе (Литва)", - говорится в сообщении.

С 2004 года на литовской авиабазе каждые четыре месяца проводится традиционная церемония передачи полномочий. Польские ВВС будут выполнять задачу в течение первых четырех месяцев в 2019 году.

Польские ВВС будут дополнены силами ВВС Германии на авиабазе Эмари в Эстонии. Германские Eurofighters будут поддерживать миссию до конца апреля.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.